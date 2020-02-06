На Полтавщині медсестра наклала на себе руки через кредиторів

У місті Кременчук у Полтавській області 35-річну медсестру Катерину знайшли вдома мертвої її колеги з першої міської лікарні.

Жінка добре розумілася на медикаментах. Вона наклала на себе руки, вколовши смертельну дозу ліків, а у передсмертній записці вказала, що не витримала тиску кредиторів.

Її чоловіку саму записку не показали, про причину вчинку він дізнався від поліцейських.

– За день до смерті їй хтось дзвонив часто. Разів сім. Ми дивилися фільм і вона йшла спеціально у ванну і спілкувалася там. Я у неї питав, хто їй дзвонить, а вона казала, що знайома, – розповів чоловік загиблої Станіслав Помазан.

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Тепер дзвінки із вимогами повернути гроші почали надходити чоловіку від п’яти кредитних спілок.

Станіслав вже написав заяву до поліції і сподівається, що там йому допоможуть.

До слова, у Харкові жорстоко вбили 50-річного чоловіка просто у нього вдома. З ножем у грудях і в калюжі крові його знайшов сусід.