Співробітники Івано-Франківського відділу поліції затримали чотирьох осіб, які займалися сутенерством. Серед них 23-річна, 27-річна, 28-річна жінки та 38-річний чоловік.

Вони у період з жовтня 2019 року до лютого 2020 залучали до заняття проституцією вісьмох жінок з Хмельницької, Запорізької і Черкаської областей.

За годину надання інтимних послуг сутенери отримували від 2 тис. грн. Під час проведення обшуку у салоні автомобіля організатора групи були вилучені чорнові записи, прейскурант цін, грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази.

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Наразі щодо трьох із затриманих в Івано-Франківському міському суді слухається кримінальне провадження за вчинення аналогічних злочинів.























Отримували 2000 грн за годину – на Прикарпатті затримали групу сутенерів / 6 фотографий

Вказаних осіб затримано за ст. 208 КПК України і вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 2 ст. 303 – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Затриманим загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що угруповання переправляло українок в Ізраїль для сексуальної експлуатації.