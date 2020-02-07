Злочин без покарання. У Дніпрі завершується 10-річний суд щодо смертельної ДТП

У Жовтневому суді Дніпра 7 лютого відбулися судові дебати у справі про смертельне ДТП, яке триває понад 10 років.

Вирок обвинуваченій Катерині Прокопець оголосять 21 лютого, але навіть якщо суд вирішить, що вона винна, вже закінчився термін застосування покарання, і за смерть Радміли Тігієвої так ніхто і не відповість.

Справу постійно відправляли на додаткове розслідування, а в 2014 році закрили нібито через нестачу доказів.

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Потім знову відкрили, але судовий процес затягувався. У підсумку в жовтні 2019 року закінчився термін застосування покарання, яке загрожувало Прокопець.

Нагадаємо, смертельна ДТП, в якій загинула 20-річна фігуристка з Дніпра Радміла Тігієва, а її друг Артем Стороженко на все життя залишився інвалідом, сталася вночі 18 жовтня 2009 року в селі Військове Дніпропетровської області.

Катерина Прокопець в нетверезому вигляді сіла за кермо ВАЗа, не впоралася з керуванням і на величезній швидкості врізалася в Volkswagen Transporter, за яким стояли Артем і Радміла. Мікроавтобус розвернуло на 90 градусів. Для дівчини цей удар виявився смертельним, а хлопець отримав тяжку травму хребта. Експертиза через кілька годин після аварії показала в крові Прокопець близько 0,85 проміле алкоголю.

Джерело: 49000.com.ua