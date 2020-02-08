Двоє українців загинули в ДТП в Угорщині, ще семеро поранені

В Угорщині сталася масштабна ДТП за участю українців. На трасі в напрямку Будапешта в районі міста Кал зіткнулися п’ять транспортних засобів.
Спочатку зіткнулися два легкових авто, які зупинилися на бічній смузі. Ніхто не постраждав. Пізніше в ці авто врізався мікроавтобус з українськими номерами і вилетів на узбіччя.
Один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили в лікарню. Згодом стало відомо, що один з постраждалих помер.
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Пізніше в ці авто врізалися ще два транспортні засоби.
Нагадаємо, 6 лютого в Одеській області сталася ДТП за участю рейсового автобуса, в результаті якого 37-річна жінка і 9-річна дитина отримали тілесні ушкодження.
Джерело: Karpat Hir
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