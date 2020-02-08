Під Києвом колишні поліцейські організували нарколабораторію

На околиці Обухова колишні поліцейські організували наркобізнес у промисловому приміщенні.
В місяць зловмисники виготовляли до 5 кг метадону і до 10 кг амфетаміну. Наркотики збували дилерам по всій країні. За виручені гроші вони купували будинки, квартири та елітні авто.
Під час обшуків за місцем знаходження нарколабораторії було вилучено понад 2 кг метадону, 3,5 кг амфетаміну. Їх ціна на чорному ринку становить 4,9 млн грн.
Читайте: У Білій Церкві затримали жінку, яка продавала наркотики школярам
Також були знайдені 4,7 кг метадону в рідкому стані, велика кількість прекурсорів та обладнання.
Троє учасників угруповання були затримані. Серед них двоє організаторів – колишніх поліцейських.
Досудове слідство триває. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Раніше Факти ICTV писалши, що у Павлограді Дніпропетровської області співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військовослужбовців, які разом з цивільним чоловіком, налагодили збут наркотичних і психотропних речовин.