Під Києвом колишні поліцейські організували нарколабораторію

На околиці Обухова колишні поліцейські організували наркобізнес у промисловому приміщенні.

В місяць зловмисники виготовляли до 5 кг метадону і до 10 кг амфетаміну. Наркотики збували дилерам по всій країні. За виручені гроші вони купували будинки, квартири та елітні авто.

Під час обшуків за місцем знаходження нарколабораторії було вилучено понад 2 кг метадону, 3,5 кг амфетаміну. Їх ціна на чорному ринку становить 4,9 млн грн.

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Також були знайдені 4,7 кг метадону в рідкому стані, велика кількість прекурсорів та обладнання.

Троє учасників угруповання були затримані. Серед них двоє організаторів – колишніх поліцейських.

Досудове слідство триває. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Раніше Факти ICTV писалши, що у Павлограді Дніпропетровської області співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військовослужбовців, які разом з цивільним чоловіком, налагодили збут наркотичних і психотропних речовин.