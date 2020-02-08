PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Києвом колишні поліцейські організували нарколабораторію

На околиці Обухова колишні поліцейські організували наркобізнес у промисловому приміщенні.

В місяць зловмисники виготовляли до 5 кг метадону і до 10 кг амфетаміну. Наркотики збували дилерам по всій країні. За виручені гроші вони купували будинки, квартири та елітні авто.

Під час обшуків за місцем знаходження нарколабораторії було вилучено понад 2 кг метадону, 3,5 кг амфетаміну. Їх ціна на чорному ринку становить 4,9 млн грн.

ЧитайтеУ Білій Церкві затримали жінку, яка продавала наркотики школярам

Також були знайдені 4,7 кг метадону в рідкому стані, велика кількість прекурсорів та обладнання.

Троє учасників угруповання були затримані. Серед них двоє організаторів – колишніх поліцейських.

Досудове слідство триває. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Раніше Факти ICTV писалши, що у  Павлограді Дніпропетровської області співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох військовослужбовців, які разом з цивільним чоловіком, налагодили збут наркотичних і психотропних речовин.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка