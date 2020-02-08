Солдата, який влаштував стрілянину в Таїланді, звуть Джакрапант Тома і він є професійним стрілком. Військовий виграв у минулому кілька призів на змаганнях зі стрільби.

Перед бійнею він викрав з військової частини не менше 700 патронів.

Він взяв заручників і утримує їх на четвертому поверсі торгового центру.

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У будівлі торгового комплексу працює спецназ. Про мотиви злочину поки невідомо.

Нагадаємо, в Накхонратчасіме (Таїланд) капрал армії Джакрапант Тома застрелив командира своєї частини, відкрив стрілянину біля торгового центру і взяв заручників. Військовий застрелив також офіцера і 63-річну жінку. Після цього на викраденому з частини авто поїхав в центр міста і відкрив стрілянину по перехожих.

Джерело: Khaosod