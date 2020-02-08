В Одесі викрили чоловіка, який викрав більше 1 млн грн з банку

Співробітники Кіберполіції викрили жителя Одеси, який викрав більше 1 млн грн з банку.

Злочин вдалося здійснити за допомогою шахрайської схеми. Чоловік зареєстрував юридичну особу, яка нібито реалізовувала товари в усьому світі.

Він також відкрив рахунок та отримав банківську картку.

– Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Після чого фігурант через мережу Інтернет оформив повернення товару, – повідомляє прес-служба МВС.

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Після цього зловмиснику вдалося зняти з кількох банкоматів більше 1 млн грн, які йому не належали, поки банк проводив повернення коштів.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). У випадку доведення провини йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років.

До слова, ДБР оголосило про підозру у розкраданні 6,2 млн державних коштів директору одного з підприємств Волинської області.