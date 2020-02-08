Відео стрілянини в Таїланді, в результаті якої загинули мінімум 17 людей, з’явилося в мережі.
Солдат вбив свого командира і влаштував стрілянину по перехожих біля торгового центру, а пізніше в будівлі. Він взяв заручників і забарикадувався на п’ятому поверсі ТЦ.
Поліція намагається затримати стрілка і просить місцевих жителів залишатися вдома. На місце прибула мати військового, щоб умовити його здатися.
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Нагадаємо, в Накхонратчасіме (Таїланд) капрал армії Джакрапант Тома застрелив командира своєї частини,
і взяв заручників. Військовий застрелив також офіцера і 63-річну жінку. Після цього на викраденому з частини авто поїхав в центр міста і відкрив стрілянину по перехожих. відкрив стрілянину біля торгового центру
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