В Одеській області пенсіонер вдарив ножем у живіт онука

В Ізмаїлі Одеської області 68-річний пенсіонер вдарив ножем у живіт свого 23-річного онука. Він не заперечує своєї провини і зазначає, що не витримав, тому взявся за ніж під час чергової сварки, які між родичами відбувалися регулярно.

Постраждалого з ножовим пораненням доставили у міську лікарню.

Правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж і розпочали за даним фактом провадження за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

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Затриманому пенсіонеру вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За скоєний злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

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