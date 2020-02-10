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Факти / Надзвичайні події

Зливи в Австралії: влада оголосила про евакуацію

В Австралії через сильні дощі, які тривають вже тиждень, оголосили евакуацію населення в штаті Новий Південний Уельс.

Йдеться про населені пункти вздовж північно-східного узбережжя, зокрема Сідней.

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У регіоні закрили 60 шкіл, майже 150 тис. будинків залишилися без електрики, частково перекриті дороги. У Сіднеї знеструмлені кілька районів міста.

Синоптики повідомляють, що зливи триватимуть до кінця тижня.

Нагадаємо, у січні в Австралії пройшли потужні зливи, які допомогли у гасінні лісових пожеж. Їх кількість значно зменшилася.

Однак очікується, що вони сягнуть нового піку в лютому 2020 року і триватимуть щонайменше до квітня.

Джерело: csmonitor

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