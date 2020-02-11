Польща для поляків! У Торуні побили українців

У Торуні (Польща) поліція розшукує сімох чоловіків, які побили іноземців. Серед постраждалих є українці.

Інцидент стався в ніч з суботи на неділю. Група постраждалих іноземців складалася з п’ятьох громадян України, Росії та Білорусі. Камери відеоспостереження зафіксували лише п’ятьох нападників.

У поліції розповіли, що туристів побили на національному ґрунті.

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– Недільний інцидент у Старому Торуні-це акт бандитизму і вкрай ненависної поведінки, яка не може бути схвалена. Я рішуче засуджую таку поведінку! – сказав мер Торунь Міхал Залескі.

Постраждалі отримали тілесні ушкодження. Ніщо їх життю не загрожує, але повідомляється, що у одного з потерпілих зламані кістки черепа.

Серед іноземців було двоє українців. Також постраждала жінка.

За словами потерпілих, нападники вигукували: “Польща для поляків!”, “Е**ть українців”, а перехожі байдуже реагували на те, що відбувається і дозволили злочинцям сховатися.

Нагадаємо, 23 вересня у польському місті Жори невідомі жорстоко побили 19-річного студента з України.

Джерело: Polsat News