Шторм Зіара в Європі: загинули шестеро людей, є поранені

Шторм Зіара у Європі спричинив загибель щонайменше шести людей в Чехії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Словенії та Великій Британії.

Відомо, що декілька людей отримали поранення.

Через негоду були скасовані сотні авіарейсів. Зокрема, понад 700 вильотів скасували у Франкфурті, Мюнхені, Дюссельдорфі й Кельні.

Також шторм призвів до сильної повені у Великій Британії і спричинив перебої у залізничному й автомобільному сполученні в кількох країнах.

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Синоптичні служби повідомили про значне підвищення рівня води на узбережжях у Данії, Норвегії, Швеції й Фінляндії.

Раніше Факти ICTV писали, що через шторм Зіара пасажирський літак Boeing 747 British Airways долетів з Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткий час – 4 години 56 хвилин. Хоча зазвичай переліт становить близько 6 годин 13 хвилин.