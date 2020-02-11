PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Шторм Зіара в Європі: загинули шестеро людей, є поранені

Шторм Зіара у Європі спричинив загибель щонайменше шести людей в Чехії, Польщі, Швейцарії, Швеції, Словенії та Великій Британії.

Відомо, що декілька людей отримали поранення.

Через негоду були скасовані сотні авіарейсів. Зокрема, понад 700 вильотів скасували у Франкфурті, Мюнхені, Дюссельдорфі й Кельні.

Також шторм призвів до сильної повені у Великій Британії і спричинив перебої у залізничному й автомобільному сполученні в кількох країнах.

Читайте: Ураган в Чехії повалив дерева і залишив без світла 15 тис. будинків

Синоптичні служби повідомили про значне підвищення рівня води на узбережжях у Данії, Норвегії, Швеції й Фінляндії.

Раніше Факти ICTV писали, що через шторм Зіара пасажирський літак Boeing 747 British Airways долетів з Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткий час – 4 години 56 хвилин. Хоча зазвичай переліт становить близько 6 годин 13 хвилин.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка