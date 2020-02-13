У Дніпропетровській області викрили організовану групу осіб, які безпідставно отримували скраплений газом передбачений для потреб населення, негазифікованих районів та надалі продавали його через мережу підпільних АЗС.

Скраплений газ, придбаний за ціною для потреб населення, продавали через мережу підпільних АЗС, але вже за ринковими цінами.

Банда завдала збитків державі на десятки мільйонів гривень.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази, підроблені звіти з реалізації скрапленого газу, чорнові записи, $15 тис. та 80 тис. грн, незареєстровану зброю, гранату та спеціалізовані автомобілі для перевезення скрапленого газу.

Їм повідомили про підозру за кількома статтями КК України – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою).



























На Дніпропетровщині аферисти заправляли авто побутовим газом / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що співробітники СБУ припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах країни.