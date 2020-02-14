У бік будинку засновника інтернет-провайдера Ланет, бізнесмена Віктора Мазура кинули гранату.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як приїхав автомобіль, з нього вийшли люди, жбурнули гранату в будинок і швидко зникли.

Вибух вибив вікна, уламки зіпсували стіни фасаду. Внаслідок події ніхто не постраждав.

У поліції відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією Хуліганство.

Читайте: У Києві в гонитві зі стріляниною затримали озброєного іноземця

– Хоча Віктор Мазур та його адвокат припускають, що замах може бути пов’язаний з конфліктом навколо відключення мережею Ланет телеканалу NewsOne, який тривав у минулому році та закінчився припиненням трансляції на початку цього року, – зазначили у компанії Ланет.

Крім того, за словами Мазура, менеджери NewsOne переконували його, що відновлення трансляції каналу – в його особистих інтересах, інакше “буде пізно”.

У той день, коли невідомі підірвали гранату, Мазур мав би зустрітися з представниками телеканалу.

Раніше Факти ICTV писали, що в аеропорту Одеси поліція затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві столичного пластичного хірурга.

Джкерело: Ланет