У Києві зарізали пенсіонерку – підозрюють зятя

У Києві поліцейські близько 16.00 отримали повідомлення про виявлення загиблої жінки у підвальному приміщенні будинку на вулиці Харківське шосе.

– На місці правоохоронці виявили тіло 68-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті від чисельних ножових поранень. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські затримали ймовірного підозрюваного – 46-річного зятя потерпілої, – повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви вбивства пенсіонерки. Із затриманим працюють слідчі.

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Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). У випадку доведення провини чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Факти ICTV також писали про те, що в аеропорту Одеси затримали громадянина іншої держави, якого підозрюють у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника.

Відео: Информатор Киев