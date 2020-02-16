Хотів випити за компанію: чоловік вдарив відвідувача кафе ножем у груди

В Деснянському районі Києва біля кафе на проспекті Володимира Маяковського під час конфлікту зловмисник вдарив ножем опонента у грудну клітину.

Поліція з’ясувала, що чоловік з друзями відпочивав у кафе, коли підійшов незнайомець та запропонував випити разом.

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Коли ті відмовили, чоловік почав ображати одного з компанії. Вони вийшли на вулицю та один з них ножем вдарив опонента.

Потерпілого госпіталізували з непроникаючим ножовим пораненням. 35-річного зловмисника затримали. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Москві чоловік з ножем напав на прихожан у церкві.