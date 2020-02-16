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Факти / Надзвичайні події

На Дніпропетровщині з води дістали тіло рибалки

Вночі 16 лютого на Дніпропетровщині загинув рибалка, який провалився під лід під час лову риби.

В службу порятунку надійшло повідомлення про нещасний випадок. Рибалка провалився під лід в місцевому ставку села Нове Заселье П’ятихатського району.

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Рятувальники встановили, що на відстані 15 метрів від берега на глибині, приблизно, 2 метра чоловік провалився під лід. Його витягли з води та доставили на берег без ознак життя.

Раніше Факти ICTV писали, що в Грузії знайшли тіло загиблого під лавиною українця.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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