У Львівській області у селі Коти автомобіль, у якому перебували четверо людей, впав у воду та перекинувся на дах.
У поліції повідомляють, що 20-річний водій Audi-80 не впорався з керуванням та злетів в озеро.
Троє пасажирів і водій, віком 19-24 років, загинули на місці. Поліція розпочала досудове розслідування і з’ясовує всі обставини події.
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На Львівщині автомобіль влетів у озеро – четверо людей загинули / 4 фотографии
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами.
Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові авто влетіло у пішоходів, в результаті чого загинуло двоє жінок.
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