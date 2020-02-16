PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Волині підпалили авто настоятеля храму і громади ПЦУ

Вночі 16 лютого в Волинській області невідомі підпалили авто 39-річного жителя села Овадне.

У поліцію вранці надійшло повідомлення від потерпілого, що біля його будинку згорів автомобіль Volkswagen T4 разом з документами.

Обставинами загоряння транспортного засобу займаються правоохоронні органи.

Читайте: У Миколаєві авто на смерть збило 22-річну дівчину

Потерпілим виявився настоятель храму в селі Овадне, а також громади ПЦУ у селі Сусваль Сергій Місан.

Подію кваліфікували за ознаками злочину ч. 2 ст.194 КК України (умисне знищення майна).

Раніше Факти ICTV писали, що на Волині авто злетіло в кювет і врізалось в дерево.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка