На Волині підпалили авто настоятеля храму і громади ПЦУ

Вночі 16 лютого в Волинській області невідомі підпалили авто 39-річного жителя села Овадне.

У поліцію вранці надійшло повідомлення від потерпілого, що біля його будинку згорів автомобіль Volkswagen T4 разом з документами.

Обставинами загоряння транспортного засобу займаються правоохоронні органи.

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Потерпілим виявився настоятель храму в селі Овадне, а також громади ПЦУ у селі Сусваль Сергій Місан.

Подію кваліфікували за ознаками злочину ч. 2 ст.194 КК України (умисне знищення майна).

Раніше Факти ICTV писали, що на Волині авто злетіло в кювет і врізалось в дерево.