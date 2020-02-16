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Факти / Надзвичайні події

Під Донецьком у пожежі загинула жінка

Вранці 16 лютого в Донецькій області сталася пожежа, в результаті якої загинула жінка.

Вогонь спалахнув усередині однокімнатної квартири на вул. Ольшанського в м. Покровськ.

Читайте: На Закарпатті згоріла дерев’яна церква

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили жінку без ознак життя.

Всі деталі події встановлюються.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі на штрафмайданчику згоріло 20 автівок.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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