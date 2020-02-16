У Броварах на Київщині нетверезий поліцейський збив на пішохідному переході двох людей і намагався втекти з місця події. Його змогли зупинити інші небайдужі водії.

У результаті наїзду 28-річний чоловік загинув на місці. Іншого 31-річного пішохода госпіталізували з травмами.

Винуватець ДТП, який перебував поза службою, відмовився від тесту на приладі Драгер.







Під Києвом п’яний поліцейський збив двох людей на зебрі / 2 фотографии

На місце події викликали співробітників Державного бюро розслідувань, які вивчатимуть обставини аварії.

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Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов за фактом ДТП призначив службове розслідування.

Нагадаємо, в Миколаєві авто на смерть збило дівчину, яка переходила через дорогу в недозволеному місці.

Фото: Трибуна – Бровари