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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом п’яний поліцейський збив двох людей на зебрі

У Броварах на Київщині нетверезий поліцейський збив на пішохідному переході двох людей і намагався втекти з місця події. Його змогли зупинити інші небайдужі водії.

У результаті наїзду 28-річний чоловік загинув на місці. Іншого 31-річного пішохода госпіталізували з травмами.

Винуватець ДТП, який перебував поза службою, відмовився від тесту на приладі Драгер.

Під Києвом п’яний поліцейський збив двох людей на зебрі / 2 фотографии

На місце події викликали співробітників Державного бюро розслідувань, які вивчатимуть обставини аварії.

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Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов за фактом ДТП призначив службове розслідування.

Нагадаємо, в Миколаєві авто на смерть збило дівчину, яка переходила через дорогу в недозволеному місці.

Фото: Трибуна – Бровари

Джерело: Нацполіція

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