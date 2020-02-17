Копа за смертельну ДТП у Броварах звільнили з поліції і посадили до СІЗО

Поліцейського, який п’яним сів за кермо авто і скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнили з Національної поліції та помістили до СІЗО.

– За порушення службової дисципліни, скоєння ДТП з тяжкими наслідками, керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння та ненадання першої медичної допомоги потерпілій особі 17 лютого за наказом начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова працівника полку поліції особливого призначення звільнено з НПУ, – йдеться у повідомленні.

Розслідуванням цієї справи займається ДБР. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

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Нагадаємо, ввечері 16 лютого у Броварах на Київщині нетверезий поліцейський збив на пішохідному переході двох людей і намагався втекти. Внаслідок наїзду 28-річний чоловік загинув на місці, іншого 31-річного пішохода госпіталізували з травмами. Винуватець ДТП, який перебував поза службою, відмовився від тесту на алкоголь.