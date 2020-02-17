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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік влаштував хаотичну стрілянину посеред вулиці

У Києві на проспекті Голосіївському киянин на вулиці почав хаотичну стрілянину. Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції.

– Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 38-річний киянин почав на вулиці хаотичну стрілянину, – повідомили у поліції.

Відомості про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

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Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації діям правопорушника.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці затримали хлопця, який відірвав близько 50 м світлодіодної стрічки на Алеї художників.

Джерело: Нацполіція

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