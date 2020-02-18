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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП у Києві: нетвереза водій спровокувала зіткнення 4 машин

У Києві на бульварі Дружби Народів водій автомобіля Audi не дотрималася безпечної дистанції, тому допустила зіткнення з автомобілем Nissan, а той за інерцією зіштовхнувся з Renault та Hyundai.

Зі слів учасників дорожньо-транспортної пригоди, під час зіткнення автомобілі тільки почали повільний рух на зелений сигнал світлофора, коли відчули потужний удар.

Водій Audi була в стані алкогольного сп’яніння.

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Патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 Кермування автомобілем у стані сп’яніння та протокол за ст. 124 Порушення ПДР, що призвело до ДТП, а також винесли постанову за відсутність у водія полісу обов’язкового страхування.

Масштабна ДТП у Києві: нетвереза водій спровокувала зіткнення 4 машин / 2 фотографии

Нагадаємо, на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Джерело: Нацполіція

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