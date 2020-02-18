Правоохоронці викрили на продажу наркотиків 32-річну жительку міста Рівне, яка викладає в одному з місцевих навчальних закладів.

Відомо, що 17 лютого вона продала психотропну речовину метамфетамін за 600 грн.

– За процесуального керівництва місцевої прокуратури оперативну закупку провели працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Близько 21.00 на вулиці Олени Теліги обласного центру місцева жителька продала шість доз метамфетаміну, – повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Під час обшуку за місцем проживання жінки поліцейські вилучили ще один пакетик з метамфетаміном, а також 10 блістерів з пігулками. Їх скерували на експертизу.















У Рівному вчителька торгувала метамфетаміном / 4 фотографии

За інформацією правоохоронців, вчителька виховує малолітнього сина.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України (Збут психотропних речовин). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.

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