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Факти / Надзвичайні події

У Рівному вчителька торгувала метамфетаміном

Правоохоронці викрили на продажу наркотиків 32-річну жительку міста Рівне, яка викладає в одному з місцевих навчальних закладів.

Відомо, що 17 лютого вона продала психотропну речовину метамфетамін за 600 грн.

– За процесуального керівництва місцевої прокуратури оперативну закупку провели працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Близько 21.00 на вулиці Олени Теліги обласного центру місцева жителька продала шість доз метамфетаміну, – повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Під час обшуку за місцем проживання жінки поліцейські вилучили ще один пакетик з метамфетаміном, а також 10 блістерів з пігулками. Їх скерували на експертизу.

  • Обшук наркотики
  • Обшук
  • Обшук
  • Обшук
  • Обшук наркотики
  • Обшук
  • Обшук
  • Обшук
У Рівному вчителька торгувала метамфетаміном / 4 фотографии

За інформацією правоохоронців, вчителька виховує малолітнього сина.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України (Збут психотропних речовин). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.

Факти ICTV також писали про те, що у Донецькій області завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо командира, який забив солдата до смерті.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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