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Факти / Надзвичайні події

В Одесі перевіряють інформацію про зґвалтування поліцейським підлітка

В Одесі перевіряється інформація про те, що поліцейський нібито зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Для з’ясування обставин керівництво Нацполіції Одеської області призначило службове розслідування. На цей час співробітника поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні, відсторонили від роботи.

За результатами розслідування буде ухвалено рішення про подальше перебування поліцейського на службі.

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Про подію поінформовані співробітники Державного бюро розслідувань, які також дадуть правову оцінку.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що 17-річна одеситка зникла і була оголошена в розшук. Поліцейські її знайшли і доставили додому. Після дівчина розповіла вчителю, що перед тим, як її повернули батькам, оперативник Таїровського відділення поліції Одеси відвіз її до себе додому і зґвалтував.

Джерело: Нацполіція

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