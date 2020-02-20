Нові сутички у Нових Санжарах: поліція розчищає дорогу до санаторію

Оновлено о 19.47. Сутички поновилися, палають шини та дрова на дорозі. Пожежники намагаються їх загасити.

19.04. Українців, яких евакуювали з Уханя, підвозять до Нових Санжар. Через це відновились сутички між протестувальниками і правоохоронцями.

Упав якийсь чоловік, але згодом підвівся. Його обличчя в крові.

Поліція намагається організувати коридор для транспорту і заблокувала дорогу до санаторію.

У МОЗ підтвердили, що автобуси з українцями за 10 км від Нових Санжар.

Наразі сутички припинилися. Дорогу до санаторію правоохоронці звільнили. Найактивніших протестувальників затримали.

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Раніше очільник Полтавщини Олег Синєгубов звернувся до громадян через протести в Нових Санжарах. Місцеві жителі проти того, щоб евакуйованих з Китаю українців розміщували на обсервацію у місцевому санаторії.

На місце вже вилетів прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він сказав, що у Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду.