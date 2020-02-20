У Канаді через снігопад зіштовхнулися понад 100 автівок – є жертви

В канадському місті Монреаль через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 100 автівок та більше десятка розбитих грузових машин.

Масштабна аварія сталася унаслідок сильного пориву вітру, який знизив до нуля видимість на дорозі.

Через ДТП заблоковано рух 200 машин, які прямо чи опосередковано потрапили в аварію.

У результаті ДТП загинуло двоє людей, ще 80 отримали поранення. З них 60 осіб легкотравмовані, а 20 – отримали складні травми.

За оцінками влади, було пошкоджено понад 100 автомобілів і близько десяти вантажівок.

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В аварію потрапив і шкільний автобус, який зіткнувся з автоцистерною, однак пасажири не постраждали.

Шосе перекрили у всіх напрямках, зараз у 10-ти кілометровій зоні поводять прибирання уламків машин.

Нещодавно у ДТП на трасі під Псковом загинули вісім українців.

Джерело: Radio Canada