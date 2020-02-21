Під Черкасами чоловік зарізав трьох знайомих і кинув тіла у колодязь

У селі Балаклея на Черкащині чоловік зарізав трьох своїх знайомих, з якими у нього виник конфлікт.

Сварка між людьми сталася під час розпиття алкоголю. Молодший із чоловіків, 1988 року народження, схопив ніж і завдав знайомим смертельні ножові поранення. Загиблими виявилися чоловіки 1977, 1966 і 1935 народження.

Після цього зловмисник скинув тіла двох убитих у колодязь у дворі будинку, тіло третього залишив біля колодязя.

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Про вчинення злочину він зізнався своєму батькові.

Правоохоронці проводять досудове розслідування, вбивцю затримали.

Нагадаємо, під Кривим Рогом пасажири напали на таксиста і перерізали йому горло.