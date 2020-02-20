Поліцейському в Нових Санжарах пробили голову. Винних покарають – Аваков

Під час протестів у Нових Санжарах через розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з Уханя мітингувальники завдали поліцейському дуже серйозну травму голови, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі ток-шоу Право на владу.

– Люди, які сьогодні кидали каміння, розбили голови і завдали дуже серйозну травму одному поліцейському – пробили голову, затримані. Далі ми будемо вирішувати, як їх карати, – запевнив він.

Аваков також зізнався, що шокований реакцією місцевого населення і висловив надію, що ці люди схаменуться.

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– У мене відчуття дежавю. Востаннє я таке бачив у Слов’янську на наступний день після його звільнення. Я не знаю, що стало причиною такої невиправданої агресії. Про це потрібно думати, – додав глава МВС.

Нагадаємо, внаслідок сутичок у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Уханя українців, за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських та одна цивільна особа. У Нацполіції пояснили, що група агресивно налаштованих людей закидали автобус та силовиків камінням. А один чоловік на авто намагався наїхати на правоохоронців.

Під час протестів затримано 24 особи.