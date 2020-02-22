На Донбасі український боєць підірвався на невідомому вибуховому пристрої

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі був поранений український боєць.

Військовослужбовця доставили до медичного закладу, де йому надали кваліфіковану допомогу.

З початку доби зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків, під час яких застосовувалася заборонена Мінськими домовленостями зброя.

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Під час обстрілів ворог використовував великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, а також міномети калібру 120 мм і 82 мм.

Бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ біля Кримського, Новолуганського, Старогнатівки, Новомихайлівки та Красногорівки.

Нагадаємо, українським бійцям вдалося відбити атаку збройних формувань РФ, метою якої був вихід на позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Новотошківське.

Під час бойового зіткнення ДРГ противника відступила, залишивши на полі бою загиблого російського найманця.