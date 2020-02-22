Нацполіція змінила кваліфікацію кримінального провадження щодо смерті чоловіка у будинку екс-міністра закордонних справ в селі Чайки Київської області на Умисне вбивство без відмітки самогубство.

Правоохоронці попередньо встановили, що у будинку перебували подружжя і гість, які вживали алкогольні напої.

Жінка розповіла, що вона перебувала в іншій кімнаті тоді, коли гість вистрілив собі у голову.

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– Наразі правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям. А відтак за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство, – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Для встановлення всіх обставин події призначено низку експертиз, проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляють ЗМІ, загиблим чоловіком може бути Сергій Старицький, який був гендиректором рекламного холдинга Atlantic Group, а також керівником телеканалу Інтер.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що поліція розпочала розслідування за фактом смерті чоловіка у селі Чайки.

За інформацією ЗМІ, подія відбулася у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

Спочатку правоохоронці кваліфікували смерть чоловіка як самогубство.