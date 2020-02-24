У Миколаєві сильний вітер зніс понтонний міст через річку Інгул. Після чого один з понтонів затопило.

– У зв’язку з сильними поривами вітру та течією води, на пішохідному понтонному мосту через річку Iнгул був затоплений перший понтон, – заявили у КП ЕЛУ автодоріг.

Також там додали, що на цей момент рух мостом перекрито, а ремонтні роботи проходитимуть за наявності сприятливих погодних умов.

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Начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Дмитро Канарський опублікував відео, на якому видно, як люди проходять мостом, а потім він одразу валиться.

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