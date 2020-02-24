У Миколаєві сильний вітер зніс понтонний міст через річку Інгул. Після чого один з понтонів затопило.
– У зв’язку з сильними поривами вітру та течією води, на пішохідному понтонному мосту через річку Iнгул був затоплений перший понтон, – заявили у КП ЕЛУ автодоріг.
Також там додали, що на цей момент рух мостом перекрито, а ремонтні роботи проходитимуть за наявності сприятливих погодних умов.
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Начальник відділу стандартизації та впровадження електронного урядування міськради Дмитро Канарський опублікував відео, на якому видно, як люди проходять мостом, а потім він одразу валиться.
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Ледь не зніс пішоходів: у Миколаєві негода зруйнувала понтонний міст / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що 24 лютого п’ять поїздів затримуються через падіння дерев на рейки у Львівській області.
Джерело: ЕЛУ автодорігPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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