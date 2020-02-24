У Дніпрі на вулиці Титова на зупинці громадського транспорту біля школи №89 відбулася перестрілка.
– Невідомі відкрили вогонь на вулиці Титова. Було зроблено кілька пострілів, попередньо встановлено, що з травматичної зброї. В результаті чого постраждали дві людини, – повідомила прес-секретар ГУ НП в Дніпропетровській області Анна Старчевська.
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За її словами, постраждалих госпіталізували. Поліція ввела оперативний план перехоплення Сирена. Розшукуються учасники стрільби.
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Перестрілка у Дніпрі – двоє людей отримали поранення, введено план Сирена (18+) / 7 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що в Чернівцях між двома місцевими жителями виникла суперечка, під час якої один з чоловіків вистрілив у іншого.
Джерело: КП в Україні
Фото: ІнформаторТеги: Дніпро, Надзвичайні події, СтрілянинаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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