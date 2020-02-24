У Дніпрі на вулиці Титова на зупинці громадського транспорту біля школи №89 відбулася перестрілка.

– Невідомі відкрили вогонь на вулиці Титова. Було зроблено кілька пострілів, попередньо встановлено, що з травматичної зброї. В результаті чого постраждали дві людини, – повідомила прес-секретар ГУ НП в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

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За її словами, постраждалих госпіталізували. Поліція ввела оперативний план перехоплення Сирена. Розшукуються учасники стрільби.