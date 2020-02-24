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Факти / Надзвичайні події

Перестрілка у Дніпрі – двоє людей отримали поранення, введено план Сирена (18+)

У Дніпрі на вулиці Титова на зупинці громадського транспорту біля школи №89 відбулася перестрілка.

– Невідомі відкрили вогонь на вулиці Титова. Було зроблено кілька пострілів, попередньо встановлено, що з травматичної зброї. В результаті чого постраждали дві людини, – повідомила прес-секретар ГУ НП в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

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За її словами, постраждалих госпіталізували. Поліція ввела оперативний план перехоплення Сирена. Розшукуються учасники стрільби.

Перестрілка у Дніпрі – двоє людей отримали поранення, введено план Сирена (18+) / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Чернівцях між двома місцевими жителями виникла суперечка, під час якої один з чоловіків вистрілив у іншого.

Джерело: КП в Україні

Фото: Інформатор

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