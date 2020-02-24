У Карпатах з вечора шукають чотирьох заблукалих туристів

У Карпатах на горі Петрос 23 лютого заблукали п’ятеро туристів.
Вранці 24 лютого рятувальники Рахівського району Закарпаття отримали інформацію, що о 5.10 один з туристів вийшов на зв’язок – він самостійно спустився з гори.
До пошуку інших залучено 15 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.
Попри численні попередження, як синоптиків, так і самих рятувальників, туристи ризикують життям та піднімаються в гори під час погіршення погодних умов.
Читайте: В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
Зокрема, ввечері 20 лютого в районі гори Драгобрат заблукали двоє туристів із Кіровоградської області, які каталися на сноубордах. А 14 лютого гірські рятувальники шукали чотирьох туристів.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==