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Факти / Надзвичайні події

У Карпатах з вечора шукають чотирьох заблукалих туристів

У Карпатах на горі  Петрос 23 лютого заблукали п’ятеро туристів.

Вранці 24 лютого рятувальники Рахівського району Закарпаття отримали інформацію, що о 5.10 один з туристів вийшов на зв’язок – він самостійно спустився з гори.

До пошуку інших залучено 15 чоловік особового складу та три одиниці техніки ДСНС.

Попри численні попередження, як синоптиків, так і самих рятувальників, туристи ризикують життям та піднімаються в гори під час погіршення погодних умов.

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Зокрема, ввечері 20 лютого в районі гори Драгобрат заблукали двоє туристів із Кіровоградської області, які каталися на сноубордах.  А 14 лютого гірські рятувальники шукали чотирьох туристів.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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