У Миколаєві через зіткнення маршрутки і автобуса постраждали шестеро людей

У Миколаєві на проспекті Богоявленському біля автовокзалу сталася ДТП за участю маршрутного таксі Mercedes-Benz Sprinter і рейсового автобуса Neoplan сполученням Херсон – Мінськ.

У результаті зіткнення постраждали шестеро пасажирів маршрутного таксі. Вони звернулися за медичною допомогою.

Поліція вирішує питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Раніше Факти ICTV писали, що на виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто.

В результаті ДТП водій авто загинув на місці. В автобусі ніхто не постраждав.