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Факти / Надзвичайні події

У Німеччині авто протаранило учасників карнавалу – 30 людей постраждали

У Фолькмарзені (Німеччина) невідомий на легковому автомобілі протаранив учасників карнавальної ходи.

За інформацією ЗМІ, постраждали 30 людей, зокрема діти, третина з них отримала серйозні травми. Багато жертв знаходилися на землі. Їм надавали допомогу фельдшери та лікарі.

Поліція вже затримала водія авто, однак правоохоронці не уточнюють – чи була це випадковість чи чоловік навмисно наїхав на людей.

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Свідки розповідають, що водій об’їхав спочатку перешкоду, а потім натиснув на газ.

На місце події були викликані десятки авто швидкої допомоги, а також вертоліт.

Раніше Факти ICTV писали, що у канадському місті Монреаль через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 100 автівок та більше десятка розбитих грузових машин.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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