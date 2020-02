У Фолькмарзені (Німеччина) невідомий на легковому автомобілі протаранив учасників карнавальної ходи.

За інформацією ЗМІ, постраждали 30 людей, зокрема діти, третина з них отримала серйозні травми. Багато жертв знаходилися на землі. Їм надавали допомогу фельдшери та лікарі.

Поліція вже затримала водія авто, однак правоохоронці не уточнюють – чи була це випадковість чи чоловік навмисно наїхав на людей.

Свідки розповідають, що водій об’їхав спочатку перешкоду, а потім натиснув на газ.

На місце події були викликані десятки авто швидкої допомоги, а також вертоліт.

#BREAKING Car plows into crowd in the German town of Volkmarsen, reports of at least 15 people injured who were taking part in a parade, the driver has been arrested. #Volkmarsen pic.twitter.com/xOh0PYzFMF

— Breaking News (@NewsAlertUK_) February 24, 2020