В Одесі через падіння дерева загинула перехожа

В Одесі через сильний вітер на Ніжинський кут провулка Маланова розкололося навпіл дерево.

Одна з частин впала на 69-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці.

24 лютого це не перший випадок. Через негоду на вулиці Ризовська на дім, в якому перебувала бабуся-інвалід впало дерево. Зараз ведуться рятувальні роботи.

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Також в Одесі на ліцей №53 впало дерево. З навчального закладу дітей випускають тільки з батьками.

На Маразліївській вулиці злетівші з даху алюмінієві труби проткнули позашляховик.

Міська влада закликає місцевих жителів уникати навісних конструкцій, дерев, ліній електропередач і за можливостю – залишатися вдома.

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