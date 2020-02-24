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Факти / Надзвичайні події

В Одесі через падіння дерева загинула перехожа

В Одесі через сильний вітер на Ніжинський кут провулка Маланова розкололося навпіл дерево.

Одна з частин впала на 69-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці.

24 лютого це не перший випадок. Через негоду на вулиці Ризовська на дім, в якому перебувала бабуся-інвалід впало дерево. Зараз ведуться рятувальні роботи.

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Також в Одесі на ліцей №53 впало дерево. З навчального закладу дітей випускають тільки з батьками.

На Маразліївській вулиці злетівші з даху алюмінієві труби проткнули позашляховик.

Міська влада закликає місцевих жителів уникати навісних конструкцій, дерев, ліній електропередач і за можливостю – залишатися вдома.

  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
  • ураган в Одессе
В Одесі через падіння дерева загинула перехожа / 4 фотографии

До слова, в Одесі на вулиці Пастера впавше через сильний вітер дерево пошкодило контактну мережу.

Фото: Думская

Джерело: Думская

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