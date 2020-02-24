В Одесі через сильний вітер на Ніжинський кут провулка Маланова розкололося навпіл дерево.
Одна з частин впала на 69-річну жінку, від отриманих травм вона померла на місці.
24 лютого це не перший випадок. Через негоду на вулиці Ризовська на дім, в якому перебувала бабуся-інвалід впало дерево. Зараз ведуться рятувальні роботи.
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Також в Одесі на ліцей №53 впало дерево. З навчального закладу дітей випускають тільки з батьками.
На Маразліївській вулиці злетівші з даху алюмінієві труби проткнули позашляховик.
Міська влада закликає місцевих жителів уникати навісних конструкцій, дерев, ліній електропередач і за можливостю – залишатися вдома.
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В Одесі через падіння дерева загинула перехожа / 4 фотографии
До слова, в Одесі на вулиці Пастера впавше через сильний вітер дерево пошкодило контактну мережу.
Фото: Думская
Джерело: ДумскаяТеги: ОдесаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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