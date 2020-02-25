Через негоду в Україні знеструмлено 504 населені пункти

24 лютого в Україні бушував шквальний вітер, через що на дороги, машини та людей падали дерева.

В результаті негоди в Одесі загинула одна особа, ще четверо людей травмовані у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі.

– Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій), – звітують в ДСНС.

Підрозділи ДСНС виїжджали 211 разів для надання допомоги населенню, прибрали 239 повалених дерев.

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Станом на 7 ранку 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме:

Миколаївська – 147;

Одеська – 124;

Дніпропетровська – 69;

Херсонська – 52;

Запорізька – 41;

Донецька – 25;

Полтавська – 11;

Вінницька – 11;

Сумська – 8;

Кіровоградська – 8;

Черкаська – 5;

Луганська – 3.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

Факти ICTV раніше писали про те, що вітер в Одесі валить дерева і зриває дахи, трамваї заблоковано.