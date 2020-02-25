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Факти / Надзвичайні події

Погода у Миколаєві: вітер зніс наметове містечко ЗСУ

На військовому полігоні Широкий Лан під Миколаєвом сильний вітер пошкодив наметове містечко ЗСУ.

– Через негоду, яка вирує майже на всій території України, у наметовому містечку Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів вітром, пориви якого сягають 38 метрів за секунду, завалено та пошкоджено ряд наметів, – йдеться у повідомленні.

Керівництво центру запевняє, що ситуація контрольована, військові демонтують та ремонтують  пошкоджені намети.

Також внаслідок негоди у Миколаєві пошкоджено дах будівлі, яка перебуває на балансі Міністерства оборони.

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У місті за 24 лютого вітер повалив більше 250 дерев та зірвав дахи з 75 будинків та соцзакладів. Обірвано кабелі електромереж, через це не працюють кілька котелень.

Міська влада пообіцяла протягом доби всі будинки підключити до опалення.

  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
  • вітер зніс наметове містечко ЗСУ
Погода у Миколаєві: вітер зніс наметове містечко ЗСУ / 2 фотографии

Нагадаємо, 24 лютого у Миколаєві сильний вітер зніс понтонний міст через річку Інгул. Після чого один з понтонів затопило.

Фото: Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів

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