На військовому полігоні Широкий Лан під Миколаєвом сильний вітер пошкодив наметове містечко ЗСУ.
– Через негоду, яка вирує майже на всій території України, у наметовому містечку Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів вітром, пориви якого сягають 38 метрів за секунду, завалено та пошкоджено ряд наметів, – йдеться у повідомленні.
Керівництво центру запевняє, що ситуація контрольована, військові демонтують та ремонтують пошкоджені намети.
Також внаслідок негоди у Миколаєві пошкоджено дах будівлі, яка перебуває на балансі Міністерства оборони.
Читайте: Вітер в Одесі валить дерева і зриває дахи, трамваї заблоковано
У місті за 24 лютого вітер повалив більше 250 дерев та зірвав дахи з 75 будинків та соцзакладів. Обірвано кабелі електромереж, через це не працюють кілька котелень.
Міська влада пообіцяла протягом доби всі будинки підключити до опалення.
-
Погода у Миколаєві: вітер зніс наметове містечко ЗСУ / 2 фотографии
Нагадаємо, 24 лютого у Миколаєві сильний вітер зніс понтонний міст через річку Інгул. Після чого один з понтонів затопило.
Фото: Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів