Тіла трьох людей знайшли в колекторі у Києві

Вранці 25 лютого у Голосіївському районі Києва сталась пожежа.

За словами рятувальників, однією із причин могло стати займання сміття у люці теплотраси.

Під час розвідки із люку дістали трьох осіб без жодних ознак життя. Ймовірно, вони були бездомними.

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Рятувальники погасили пожежу менш ніж за годину.

– На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 осіб особового складу. Причина займання та особи загиблих наразі встановлюються, – повідомили у ДСНС Києва.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що на проспекті Бажана у Києві маршрутка протаранила вантажівку, у результаті чого постраждали 12 осіб.