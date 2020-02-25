За домашнє насильство судитимуть вже другого киянина

Киянину, який систематично нецензурно висловлювався на адресу дружини, погрожував розправою, завдавав фізичного болю, за що неодноразово притягався до адміністративної відповідальності, загрожує реальний термін покарання. Столична прокуратура завершила досудове розслідування та направила обвинувальний акт до Деснянського райсуду Києва.

– Внаслідок систематичних дій чоловіка потерпілій завдано психологічних страждань, погіршилась якість її життя, що є для останньої довготривалою психотравмуючою дією та супроводжується емоційним переживанням негативного спектру, а саме – тривоги, страху, приниження, безпомічності та безвиході, – йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфіковано за ст. 126-1 ККУ – Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи.

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Чоловіку загрожують громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або арешт до шести місяців, або обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі до двох років.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Оболонським райсуд Києва засудив до трьох місяців арешту чоловіка, який з січня до жовтня 2019 року дев’ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Це було перше реальне покарання у Києві за домашнє насильство.