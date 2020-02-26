Раптово вибіг: в Бахмуті водій на смерть збив семирічного хлопчика

На вулиці Незалежності у Бахмуті Донецької області близько 13.30 водій Opel збив семирічного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу.
Від отриманих травм дитина загинула на місці.
Правоохоронці встановили, що 30-річний водій не встиг зреагувати на поведінку хлопчика та уникнути наїзду.
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Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Днями на виїзді з Києва сталася смертельна ДТП – автомобіль Jeep збив 32-річного чоловіка, він помер до приїзду швидкої.
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