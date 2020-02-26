Викрито угруповання, яке продавало крадені елітні авто з ЄС

Сьогодні правоохоронці затримали шістьох членів злочинної організації, яким інкримінують незаконне заволодіння автомобілями.
Шахраї разом із підставними особами з України та країн ЄС оформляли договори лізингу на автомобілі еліт-класу.
За версією слідства, для транспортування авто через митницю затримані використовували корумповані зв’язки у правоохоронних органах, адже саме там їм видавали свідоцтва та держзнаки. Після того зареєстровані автомобілі продавали.
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– Починаючи з 2017 року, вказані особи ошукали десятки закордонних організацій. Не отримуючи виплат по лізингу, дані організації повідомили правоохоронні органи, після чого автомобілі було оголошено у міжнародний розшук.
За такою схемою налічується 56 епізодів, в результаті чого завдано збитків на понад €4 млн, – повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.
У рамках розслідуваня обшуки проводились у більш як 10 областях України. Поліція змогла вилучити номерні державні знаки, автомобілі, документацію, підроблені закордонні паспорти, наркотики, зброю та набої.
Слідчі дії тривають. Зараз прокуратурою перевірятиметься факт можливої співпраці правоохоронців з підозрюваними.
До слова, нещодавно Офіс генпрокурора порушив справу проти народного депутата Владислава Поляка, який кнопкодавив у Верховній Раді.