







На Хмельниччині поліцейський на смерть збив жінку-велосипедиста / 4 фотографии

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Поліцейський не тікав з місця ДТП: він викликав швидку та дочекався приїзду медиків.

– Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Процесуальне керівництво здійснює прокуратура, – повідомили у ДБР.

Наразі встановлено, що водій на момент аварії був тверезим.

Нагадуємо, у Києві сталось ДТП за участю маршрутки та вантажівки, унаслідок чого постраждало 12 людей.

Фото: ДБР