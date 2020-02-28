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Факти / Надзвичайні події

60-річний ґвалтівник студентки постане перед судом – прокуратура Києва

28 лютого Київська місцева прокуратура направила до суду справу про зґвалтування 18-річної дівчини.

Як заявила у прес-службі відомства, ґвалтівником виявився 60-річний чоловік, який познайомився з потерпілою у потязі.

Там він представився відомим продюсером та запросив дівчину до себе у гості. Вдома чоловік двічі зґвалтував студентку.

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– Обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. ч. 1, 2 ст. 152 КК України для розгляду скеровано до Дарницького районного суду міста Києва. Наразі зловмисник перебуває під вартою, – повідомила прокуратура.

У відомстві додали, що чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадуємо, розслідування цієї справи розпочалось наприкінці грудня 2019 року, коли студентка повідомила у прокуратуру, що її зґвалтував 60-річний псевдопродюсер.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

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