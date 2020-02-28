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Факти / Надзвичайні події

Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу – СБУ

Контррозвідка СБУ викрила в Одесі злочинну групу, до якої входили іноземці, пов’язані з однією із почесних консульських установ в Україні та приватними фірмами.

Вони виготовляли документи, легалізовували їх в іноземному консульстві та передавали в органи влади для отримання дозволів на перебування в Україні громадян з країн Близького Сходу.

Під час обшуків вилучено документацію, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації з доказами протиправної легалізації іноземців.

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Порушено справу за ст. 358 ККУ – Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Готуються підозри фігурантам справи.

  • Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу
  • Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу
  • Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу
  • Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу
Через Одесу в Україну потрапляли нелегальні мігранти з Близького Сходу – СБУ / 2 фотографии

Нагадаємо, у вересні 2019 року на Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали 24 нелегалів. У лісі за допомогою трьох провідників група іноземців намагалася перейти кордон зі Словаччиною.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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