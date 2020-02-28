В Івано-Франківську випадковий перехожий 28 лютого близько 8.00 виявив під мостом в мікрорайоні Пасічна, поблизу річки, тіло молодого хлопця.
Слідчі встановили особу загиблого – це 19-річний студент одного із ВНЗ міста, родом з Чернівецької області.
На місті також знайшли передсмертну записку.
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Тіло хлопця направили на експертизу. Слідство з’ясовує, що могло його спонукати до такого вчинку.
Відкрито провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з поміткою самогубство.
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Лишив передсмертну записку: під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента / 3 фотографии
Нещодавно у Донецькому технічному університеті, який зараз знаходиться в Покровську, 21-річна студентка вистрибнула восьмого поверху гуртожитку. Коли приїхали медики, дівчина була ще жива, але лікарям не вдалося її врятувати.
Джерело: Нацполіція
Фото: НацполіціяТеги: Івано-Франківськ, Самогубство, СуїцидЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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