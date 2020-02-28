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Факти / Надзвичайні події

Лишив передсмертну записку: під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента

В Івано-Франківську випадковий перехожий 28 лютого близько 8.00 виявив під мостом в мікрорайоні Пасічна, поблизу річки, тіло молодого хлопця.

Слідчі встановили особу загиблого – це 19-річний студент одного із ВНЗ міста, родом з Чернівецької області.

На місті також знайшли передсмертну записку.

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Тіло хлопця направили на експертизу. Слідство з’ясовує, що могло його спонукати до такого вчинку.

Відкрито провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з поміткою самогубство.

  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
  • Під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента
Лишив передсмертну записку: під мостом в Івано-Франківську знайшли тіло студента / 3 фотографии

Нещодавно у Донецькому технічному університеті, який зараз знаходиться в Покровську, 21-річна студентка вистрибнула восьмого поверху гуртожитку. Коли приїхали медики, дівчина була ще жива, але лікарям не вдалося її врятувати.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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