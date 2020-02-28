Поліція затримала 55 людей через сутички на ринку Барабашово

У Харкові затримали 55 людей, які причетні до сутичок на ринку Барабашово. Громадяни віком від 19 до 55 років затримані в порядку ст. 208 КПК України. Всього у сутичках на ринку брали участь близько 100 осіб.

Від сльозогінного газу постраждали кілька поліцейських. На місці події правоохоронці вилучили кілька гумових кийків і газові балончики.

За медичною допомогою звернулися четверо людей.

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Нагадаємо, 27 лютого у Харкові біля ринку Барабашово сталася бійка між приватними підприємцями та охоронним агентством.

У ЗМІ повідомили, що бійка сталася через будівництво дороги.

До слова, 16 жовтня 2019 року Харківська міськрада затвердила будівництво дороги, яка з’єднає Салтівку з центром міста, незважаючи на протест підприємців, чиї торгові павільйони будуть відселені.

Як відбувалися зіткнення на Барабашово можна прочитати в нашому матеріалі.