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Факти / Надзвичайні події

Три пограбування за місяць: у Києві озброєний злочинець нападає на поштарів

У Києві з’явився злочинець, який нападає на Поштові відділення. Чоловік озброєний пістолетом і орудує тільки в одному районі столиці.

За місяць там стався напад на три відділення.

У всіх випадках схема одна-злочинець, погрожуючи пістолетом дає пакет і вимагає покласти туди гроші.

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За словами громадського активіста, грабіжник може бути один. Про це свідчить те, як він тримає зброю в лівій руці і відпрацьований порядок дій.

Також він зазначив, що у грабіжника міг бути напарник, який дізнавався інформацію про співробітників.

Чоловік нападає на відділення, прикриваючи обличчя медичною маскою. Через паніку навколо коронавірусу на нього не звертають особливої уваги, оскільки в масках ходить багато людей.

Керівництво компанії пообіцяло посилити охорону, а поки за упіймання грабіжника оголошено винагороду.

Нагадаємо, у Києві чоловік, скориставшись незачиненими дверима, виніс з інкасаторського авто пакети з грошима.

Джерело: Надзвичайні новини

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